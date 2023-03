Efteling

Foto's: dit is Efteling: De Tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum

Efteling-liefhebbers krijgen de kans om heel wat bijzondere items uit de Efteling-geschiedenis van dichtbij te bekijken. In Het Noordbrabants Museum in Den Bosch is vanaf morgen Efteling: De Tentoonstelling te zien, met zo'n 250 historische objecten uit het attractiepark. Looopings kreeg vandaag al een voorproefje. Een uitgebreide fotoreportage toont wat Efteling-fans van de omvangrijke expositie kunnen verwachten.



Het museum doorloopt bijna de volledige geschiedenis van de Efteling, vanaf de opening van een sport- en wandelpark in 1935 tot aan de komst van grote attracties als Baron 1898 (2015) en Symbolica (2017). Bezoekers ontdekken hoe de Efteling ontstaan is aan de hand van authentieke documenten, waaronder persoonlijke brieven en krabbels van grondleggers Anton Pieck en Peter Reijnders.

Uit het Sprookjesbos zien we onder meer de oude wolf uit het huisje van Roodkapjes grootmoeder, de originele bandrecorder van De Chinese Nachtegaal en een ruitertje van De Magische Klok. Ook aanwezig zijn een oude versie van De Sprekende Papegaai, een jurk van een elfje uit De Indische Waterlelies en de toverspiegel uit het verdwenen Sprookjesmuseum, waarvan het glas beweegt zodra de spiegel geactiveerd wordt.



Oosterse Geest

Het Spookslot wordt eveneens goed vertegenwoordigd. Naast een groot aantal ontwerpen van Ton van de Ven toont de expositie de hoofden uit de glazen bol van de Oosterse Geest, de originele viool uit de hoofdshow, een nooit uitgevoerde maquette voor de spookruïne en de grafsteen van Kate Bush, gebruikt tijdens haar Spookslot-videospecial in 1978.



Het Volk van Laaf wordt vertegenwoordigd door Oermoeder Lot en een Larfje. Wie heimwee heeft naar de Bob, kan een foto maken bij het front van een bobslee. Even verderop staan parkmascottes Pardoes en Pardijn zoals ze begin deze eeuw door de Efteling liepen, met oude hoofden. Twee sculpturen verraden dat reus Djinn uit Fata Morgana ooit Djinno werd genoemd. Bij tekeningen van Droomvlucht hangen twee fladderende elfjes.



Schaduwspel

Ook zijn er schaalmodellen van Droomvlucht, het Huis van de Vijf Zintuigen, Vogel Rok, Baron 1898 en Symbolica. De enorme maquette van Symbolica maakt het meest indruk: die bevat gedetailleerde miniaturen van alle scènes in de darkride. Oplettende bezoekers ontdekken dat sommige taferelen uiteindelijk anders zijn uitgevoerd dan ooit was gepland. Zo is bij de Heldentour een spookachtig schaduwspel zichtbaar. Een plattegrond onthult dat naast het Paleis der Fantasie een podium gebouwd had moeten worden.



De exclusieve rekwisieten uit het Efteling-archief worden aangevuld met korte documentaires op videoschermen. Daarnaast bevat de expositie een groot aantal souvenirs en pompjes met geureffecten uit het park. Efteling: De Tentoonstelling eindigt met een muur vol recente Efteling-nieuwsberichten. De allerlaatste ruimte is ontworpen en ingericht door de Efteling zelf. Daar wanen bezoekers zich in het Sprookjesbos, terwijl ze op een bankje luisteren naar een verhaal van Langnek.