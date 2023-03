Efteling

Droomvlucht in de Efteling na vier maanden eindelijk weer open: dit is er veranderd

Bezoekers van de Efteling kunnen eindelijk weer een ritje maken in Droomvlucht. De beroemde attractie ging eind oktober vorig jaar dicht voor een zeer ingrijpende onderhoudsbeurt, waarbij de baan, de techniek en de decors onder handen zijn genomen. Na meer dan vier maanden vond vanochtend de langverwachte heropening plaats.



Veel technische veranderingen zullen bij het grote publiek niet opvallen, maar sommige aanpassingen springen wel in het oog. Zo zijn alle scènes voorzien van moderne led-verlichting. Hier en daar wordt ook gebruikgemaakt van nieuwe lichteffecten. In het Kastelenrijk zijn bezoekers bijvoorbeeld steeds getuige van een zonsopgang en een zonsondergang.

Enkele elfjes kregen een donkerdere huidskleur, in de hoop dat meer kinderen zich met de figuren kunnen identificeren. In het Elfenrijk verdwenen twee bewegende handjes die uit een muur kwamen. Even verderop draagt elfenkoning Oberon twee schoenen. Dat is bijzonder, want zijn tweede schoen was hij de afgelopen decennia kwijt.



Scherm

Het twinkeleffect in de Sterrentunnel werd vernieuwd. Bij de Hemelburchten missen momenteel twee grote zwevende planeten. Die zijn tijdens de onderhoudsbeurt per ongeluk naar beneden gevallen. Decorateurs houden zich momenteel bezig met het herstellen van de decorstukken. In dezelfde scène werd een doorzichtig scherm aangebracht, waar lichteffecten op geprojecteerd kunnen worden.



De trollen in het Zompenwoud kunnen eindelijk weer baden: een lekkage werd gerepareerd, waardoor de vijver in de scène weer vol staat met water. Ook regent het weer volop in het woud. De slingerende trol, toegevoegd in 2013, is voortaan stil. Bij de heropening op zaterdagochtend ontbraken de misteffecten nog. Daar wordt nog aan gewerkt, vertellen ingewijden.