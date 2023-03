Walibi Holland

Video: trein van nieuwe achtbaan Walibi Holland gearriveerd

De trein van de nieuwe achtbaan in Walibi Holland staat op de rail. Dat is te zien in een video-update over het nieuwe themagebied Speed Zone Off-road. Het pretpark deelt beelden van de 12 meter hoge familiecoaster Eat My Dust, waarvan de karretjes vormgegeven zijn als quads.



De bakjes ogen geel met rood. Op de zijkanten staat het getal 71, een verwijzing naar 1971. Dat is het openingsjaar van de Flevohof, de voorloper van Walibi. Ook zijn er zandvlekken zichtbaar, om het thema - onverharde wegen - te benadrukken. Verder komt het Walibi-logo meermaals terug.

Eat My Dust werd geleverd door de Italiaanse fabrikant Zamperla. Hetzelfde bedrijf is verantwoordelijk voor de nieuwe fietsmolen Wind Seekers, in een spiraal van de achtbaan. Die attractie ontbreekt momenteel nog. Even verderop is de basis van waterspeeltuin Cooldown al wel zichtbaar.



Kartbaan

Speed Zone Off-road opent bij de start van het nieuwe Walibi-seizoen, op vrijdag 7 april. Op de plek van de uitbreiding was eerder een kartbaan te vinden. Voor de ontwerpen werd de Amsterdamse firma Leisure Expert Group ingeschakeld.