Efteling: Danse Macabre

Video: Efteling vernieuwt Danse Macabre-show in aanloop naar opening

Het verhaal achter de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre wordt de komende maanden stukje bij beetje duidelijker. Bezoekers van het attractiepark zullen steeds meer meekrijgen van de vertelling rond de griezelbeleving. In de aanloop naar de opening in 2024 zal een muzikale voorstelling bij de bouwplaats regelmatig worden vernieuwd.



De show met Virginie en Otto Charlatan en hun draaiorgel Esmeralda is sinds november 2022 te zien. Sinds deze week draait een nieuwe versie van de act, met meer achtergrondinformatie over de reis die de personages hebben afgelegd om terecht te komen in de Efteling.

De Charlatans vertellen dat ze het graf van Virginies betovergrootvader Jozef, een dirigent, gevonden hebben in het Huyverwoud. Ze troffen in de bossen een overwoekerd mausoleum aan met zijn naam en de datum 13 oktober 1876. Daaromheen lagen grafstenen van de overige orkestleden, die kennelijk allemaal op die plek zijn gesneuveld.



Vloek

Virginie, gespecialiseerd in ongeluksbestrijding, vermoedt dat sprake is van een soort vloek. Ze is vastbesloten om met haar man op onderzoek uit te gaan, om het duistere geheim te ontrafelen. Door de productie af en toe te updaten, blijft de verhaallijn gelijklopen aan making-of-video's op YouTube. Een nieuwe aflevering van de serie verschijnt zeer binnenkort.



Danse Macabre wordt de vervanger van het Spookslot. De Efteling omschrijft de toevoeging als een "spookspektakel vol duistere wendingen", waarbij bezoekers plaatsnemen op een grote kantelende draaischijf met zes draaiende koorbanken. Op die manier kunnen ze als het ware dansen op de klanken van het bekende muziekstuk.