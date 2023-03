Attractiepark de Waarbeek

Attractiepark de Waarbeek in Hengelo introduceert nieuwe plattegrond

De parkplattegrond van de Waarbeek in Hengelo is vernieuwd. Tot nu toe oogde de kaart van het Twentse attractiepark vrij schreeuwerig en kinderlijk, met felle kleuren en cartoonachtige vormen. Het pretpark gaf illustrator Vincent Keuchen de opdracht om een nieuw ontwerp te maken, dat past bij de groeiambities van de Waarbeek.



Vandaag presenteert men het eindresultaat. De speelse vormen en kleuren waar het park om bekend staat, zijn gebleven. Wel werd de plattegrond een stuk rustiger, overzichtelijker en gedetailleerder. Ontwerper Keuchen koos voor een concept gebaseerd op cirkels.

"Ik liep over het bruggetje richting het grote plein, zag de kinetica van al die draaiende molens en wilde dat gevoel verwerken in de map", legt hij uit. "De cirkels komen terug in de rides, de bomen, de bezoekers, de rimpels in het water en de lens flares." Keuchen was eerder verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de plattegrond van de Floriade in Almere en het Noorse pretpark Kongeparken.



Achtbaan

Op de kaart van de Waarbeek zijn ook verschillende nieuwe attracties zichtbaar. Het park kondigde onlangs een dinogebied aan met opgravingsbeleving Dino Discovery, rondrit Dino Express en achtbaan Raptor Adventure. Wie goed oplet, ziet op de plattegrond nóg iets nieuws voor seizoen 2023: de carrousel Jumping Twekky.



"We zijn ontzettend blij met het uiterlijk van de nieuwe plattegrond", meldt een woordvoerder aan Looopings. "De Waarbeek is druk bezig met allerlei vernieuwingen. Dat kunnen we met deze plattegrond op een professionele manier laten zien aan het publiek." Het nieuwe seizoen start op zaterdag 1 april.



Plattegrond 2022







Plattegrond 2023