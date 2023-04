BillyBird Facilities

Pretparkketen BillyBird wil 'de Ikea van de dagrecreatie' worden

Het merk BillyBird krijgt een steeds prominentere plek in de Nederlandse pretparkwereld. Wat in 1986 begon als een simpele recreatieplas in het Noord-Brabantse Volkel, is uitgegroeid tot een familiepretpark met 87.000 abonnementhouders en meerdere originele attracties. Bovendien bestaat er tegenwoordig een tweede vestiging in Limburg. En de toekomstplannen zijn ambitieus.



Daarover vertelt eigenaar Ton Derks in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. De nuchtere ondernemer richtte BillyBird Park Hemelrijk op met zijn vrouw. In de jaren negentig werd de eerste moderne binnenspeeltuin van Nederland toegevoegd. Later volgde onder meer een familieachtbaan. Derks begon al snel met het ontwerpen van eigen attracties. "Ik was meer de fantast dan dat ik het echt kon maken", geeft hij toe.

Tegenwoordig heeft BillyBird een eigen dochterbedrijf dat grote speeltoestellen ontwikkelt, gerund door zoons Paul en Herman Derks: AmusementProf. "Zij hebben de capaciteiten om het te maken", aldus vader Derks. Hij houdt zich bezig met de financiën. "Wij hebben veel meer fantasie dan geld. De moeilijkheid is niet om leuke dingen te verzinnen, de moeilijk is om de investeringen in de goeie volgorde te doen."



Speelkasteel

Niet elk project lukt: in de podcast wordt ook openhartig gesproken over attracties die niet uitpakten zoals gepland. Park nummer twee, BillyBird Park Drakenrijk in het Limburgse dorpje Reuver, opende in 2013. Ook die locatie begon met een strandbad. De afgelopen jaren kwamen er al enkele attracties bij. Op dit moment is het grootste speelkasteel van Nederland in aanbouw. Verder wordt nog een derde BillyBird-locatie uitgebaat.



De visie van het familiebedrijf is nooit gewijzigd. Men streeft niet naar zo veel mogelijk omzet, maar naar een betaalbaar dagje uit. Derks droomt ervan om "de Ikea van de dagrecreatie" te worden, met een keten van parken. Daarnaast wordt gefantaseerd over bijvoorbeeld een BillyBird-zwembad of een BillyBird-dierentuin.