Tropical Islands Resort

Duits waterpark opent 'langste dubbele racerglijbaan ter wereld'

Het bekende Duitse waterpark Tropical Islands heeft een nieuwe dubbele glijbaan in gebruik genomen. Bezoekers van het overdekte vakantieoord nabij Berlijn kunnen nu de 21 meter hoge Double Racer uittesten. Beide banen zijn even lang, waardoor badgasten een wedstrijdje met elkaar kunnen doen.



Dankzij twee open gedeeltes zien ze tijdens het glijden wie er aan kop ligt. Sommige stukken van de buizen zijn semi-transparant uitgevoerd. Naar beneden glijden duurt doorgaans ongeveer een minuut, vertelt manager Chris Jung. Bij de uitgang wordt de exacte eindtijd getoond op een digitaal bord. Volgens Tropical Islands gaat het om de "langste dubbele racerglijbaan ter wereld", met een totale lengte van 213 meter.

De bouw van de waterattractie nam meer dan zes maanden in beslag. Eerst moest een oude blauwe turboglijbaan verwijderd worden. Daarna kon de constructie van de nieuwe baan beginnen. Omdat Tropical Islands is gebouwd in een zeppelinhangar, zorgden de werkzaamheden voor "een grote uitdaging".



Nederlands bedrijf

"Er waren drie mobiele kranen nodig om de oude glijbaan te verwijderen en vervolgens de nieuwe glijbaandelen te monteren", legt Jung uit. "Dit alles moest gebeuren terwijl onze gasten gewoon aanwezig waren, waarbij het geluidsniveau zo laag mogelijk moest zijn om overlast te vermijden." De toevoeging werd geleverd door het Nederlandse bedrijf Watergames & More. Eigenlijk had het project al in augustus 2022 afgerond moeten zijn.



Waar de oude glijbaan 120 personen per uur aankon, heeft de Double Racer een capaciteit van tweehonderd bezoekers per uur. Men verwacht dat de wachttijden daardoor zullen afnemen. Er geldt een minimumleeftijd van 12 jaar en een minimumlengte van 1.20 meter. Voorlopig is sprake van een testfase, waarbij de glijbaan onverwachts gesloten kan worden.