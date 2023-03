Nieuws

Youtubers gaan uitdaging aan: binnen twaalf uur vijftien achtbanen aanraken

Twee groepen youtubers en influencers zijn onlangs kriskras door Nederland gereden om zo veel mogelijk achtbanen aan te raken. Daarvoor werd onder meer een bezoek gebracht aan de Efteling, Toverland en Walibi Holland. De teams hoefden de rollercoasters niet te berijden: aantikken was voldoende.



In de nieuwe YouTube-serie Getikt nemen Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt van StukTV het op tegen Iris Enthoven, Nina Warink en Sophie Milzink van de podcast Vrouwmibo. Ze wagen zich wekelijks aan het aantikken van bijzondere objecten. De aflevering van deze week draaide om achtbanen.

Het groepje dat binnen twaalf uur vijftien rollercoasters wist aan te raken, zou er met de winst vandoor gaan. StukTV start in Walibi Holland, waar entertainmentmedewerker de Scott Bravenboer de heren op weg helpt. De dames beginnen in de Efteling. Daar vormt het aantikken van De Vliegende Hollander een extra uitdaging, omdat de waterachtbaan gesloten is voor publiek.



Rail

Van Enthoven en Warink trekken zich er weinig van aan: ze wandelen gewoon het attractiegebouw binnen, waarna Van Enthoven de rail kan bereiken. StukTV rijdt door naar BillyBird Park Hemelrijk voor achtbaan nummer negen. Daarna besluiten ze in te breken bij Toverland, voor vijf resterende coasters.



Het Vrouwmibo-team kiest voor DippieDoe in Best. Als StukTV daar ook eindigt, op aanraden van Toverland-marketeer Martijn van Gerwen, is nummer vijftien bereikt. De vrouwen blijken uiteindelijk voor niets naar Toverland afgereisd te zijn.