Disneyland Paris

Video: The Mandalorian spreekt Engels en Frans in Disneyland Paris

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen een gesprek aanknopen met Star Wars-personage The Mandalorian. De premiejager uit de gelijknamige serie op Disney+ spreekt zowel Frans als Engels. Daarmee is één van de weinige gemaskerde figuren in Disneyland Paris waar een praatje mee te maken is.



Ter gelegenheid van het derde seizoen van The Mandalorian is de gelijknamige hoofdrolspeler tot en met dinsdag 14 maart dagelijks te ontmoeten in Disneyland Paris. Hij draagt publiekslieveling Grogu, ook wel bekend als Baby Yoda, bij zich in een tas. Uit het groene wezentje komt af en toe babygebrabbel.

The Mandalorian heeft zelf de beschikking over een aantal vooraf opgenomen zinnen. De acteur in kwestie selecteert die teksten met behulp van zijn handschoen. Die is interactief: door specifieke vinger- en handbewegingen te maken, wordt een bepaalde frase afgespeeld. Acteurs moeten vooraf uit hun hoofd leren welke beweging bij welke tekst hoort.



Wachtrij

Dezelfde techniek wordt al langer toegepast bij de meet-and-greet-locatie met Darth Vader. Acteurs kunnen ook zelf ook wisselen tussen Frans en Engels, afhankelijk van wie ze voor zich hebben. The Mandalorian laat zich steeds een half uur zien vanaf 11.30, 12.30, 13.30, 16.00 en 17.00 uur. Vanwege de enorme populariteit sluit de wachtrij vaak al zeer vroeg.