170.000 illegale babypalingen tijdelijk ondergebracht in Dolfinarium

De douane en de Koninklijke Marechaussee hebben deze week 170.000 babypalingen in beslag genomen op luchthaven Schiphol. Dinsdag werd een partij met 54 kilo glasaal aangetroffen in vier koffers van twee mannen die ermee naar Maleisië wilden reizen. Het Dolfinarium in Harderwijk is ingeschakeld om de visjes tijdelijk op te vangen.



In het Gelderse dierenpark is een tijdelijke installatie neergezet voor de babypalingen, bevestigt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings. Het gaat om een grote bak water die op een lage temperatuur wordt gehouden, waar zuurstof in rondgepompt wordt. Experts gaan deze week onderzoeken om welke palingsoort het gaat.

Dan moet ook duidelijk worden of de dieren geschikt zijn om uit te zetten in Nederland. Het Dolfinarium heeft inmiddels ervaring met het tijdelijk onderbrengen van onderschepte dieren. In april vorig jaar werd al 105 kilo aan gesmokkelde palingen naar het park gebracht, om vervolgens uitgezet te worden in de Veluwerandmeren.



Verboden

Europese paling vormt een ernstig bedreigde diersoort. In- en export ervan is verboden. In Azië is de vraag ernaar zeer groot, maar er is daar niet genoeg paling om aan de vraag te voldoen. Kweken is lastig, waardoor er smokkel ontstaat vanuit Europa.



De onderschepte partij zou op de Aziatische markt tienduizenden euro's kunnen opleveren. Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) benadrukt dat het vangen van deze hoeveelheden glasaal "ongelofelijk schadelijk" is voor de palingstand.