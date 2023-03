Dierenpark Hoenderdaell

Naamswijziging voor Noord-Hollandse dierentuin Landgoed Hoenderdaell

Landgoed Hoenderdaell, een dierentuin in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon, heeft een nieuwe naam geïntroduceerd. Sinds kort heet de trekpleister geen Landgoed Hoenderdaell meer, maar Dierenpark Hoenderdaell. Dat bevestigt parkeigenaar Robert Kruijff aan Looopings.



"Hoenderdaell is als dierenpark de laatste jaren sterk gegroeid", legt hij uit. "Landgoed als voorvoegsel zorgde voor verwarring, dierenpark dekt beter de lading." Daarom wordt in officiële publicaties voortaan gesproken over Dierenpark Hoenderdaell. De tekst in het logo is al aangepast. Het ontwerp - met een tekening van een haan - bleef verder gelijk.

Kruijff noemt de trekpleister "een divers park, waar de opvang van dieren centraal staat". "Maar we hebben ook dieren die meedoen aan fokprogramma's." Vorig jaar kwamen er 271.000 bezoekers. "Wij zien dit jaar een sterke groei." Onlangs werd een nieuw verblijf voor wasberen opgeleverd.



SOS Dolfijn

Dierenpark Hoenderdaell huisvest onder andere leeuwen, bruine beren, gordelbieren, aapjes, pinguïns, luiaards, schildpadden, tijgers, otters, hyena's, luipaarden, kangoeroes, kaaimannen, stokstaartjes, alpaca's en verschillende vogelsoorten. Daarnaast kunnen dierentuinbezoekers een kijkje nemen bij twee opvanglocaties: Stichting Leeuw en SOS Dolfijn.