Rembrandts Amsterdam Experience

Amsterdamse Rembrandt-attractie voortaan ook te beleven in het Chinees

Een toeristische attractie rond schilder Rembrandt van Rijn wordt voortaan ook aangeboden in het Chinees. Eerder was de Rembrandts Amsterdam Experience al beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans en Italiaans. Daar is nu een achtste taal bijgekomen: Mandarijn.



In Rembrandts Amsterdam wordt het levensverhaal van de beroemde kunstschilder verteld met behulp van speciale effecten. Zo komen schilderijen tot leven dankzij videoprojecties. De trekpleister richt zich voornamelijk op buitenlandse toeristen. Nu de reisrestricties voor Chinezen zijn opgeheven, verwacht men een hoop extra bezoekers uit China.

Speciaal voor hen is een volledige Chinese nasynchronisatie ontwikkeld. Er wordt gebruikgemaakt van surroundsound: bezoekers dragen dus geen koptelefoons. De beleving van ongeveer 25 minuten werkt met één taal per tijdvak. De gewenste taal kan online of ter plaatse geselecteerd worden bij het boeken van een ticket.