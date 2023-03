Disneyland Paris

Ontwerp uitgelekt van vernieuwde lobby Disneyland Hotel in Disneyland Paris

Een uitgelekte tekening laat zien hoe de lobby van het Disneyland Hotel in Disneyland Paris eruit komt te zien. Het beroemde hotelcomplex, dat sinds 1992 de ingang vormt van het Disneyland Park, is al jaren dicht voor een verbouwing. Tot nu toe heeft Disney zelf een handjevol ontwerpen naar buiten gebracht.



Twitter-account DLP Rescue Rangers kwam dinsdagavond met een niet eerder gepubliceerde tekening van de vernieuwde hotellobby. Wat direct in het oog springt, is een gigantische kristallen kroonluchter in de vorm van het sprookjeskasteel van Doornroosje.

Een groot schilderij boven de open haard is vervangen door een tekening uit Beauty and the Beast, de tekenfilm uit 1991. Aan de muren ernaast zijn nieuwe boekenkasten bevestigd. Chique bankstellen en fauteuils ogen roze. Op verschillende tafeltjes bij de zithoeken staan kristallen kandelaars.



Tangled

Het Disneyland Hotel komt in het teken te staan van Disney-prinsen en -prinsessen. Verschillende kamers en suites draaien straks om bijvoorbeeld Tangled, Sleeping Beauty, Cinderella en Frozen. Tijdens de renovatie vervangt men het volledige interieur. Er wordt gerekend op een opening in 2024. Een datum is nog niet bekend.