BillyBird Park Hemelrijk

Lego-evenement in Brabants attractiepark BillyBird

Het Brabantse familiepark BillyBird Park Hemelrijk staat binnenkort in het teken van Lego. Van zaterdag 11 tot en met zondag 19 maart zorgt het pretpark in Volkel voor verschillende Lego-bezigheden, met als hoogtepunt speciale Lego-bouwwedstrijden in het weekend van 18 en 19 maart. Het evenement wordt Brickweek genoemd.



De wedstrijden vinden vier keer per dag plaats in een evenementenlocatie in het park. Er zijn twee categorie├źn, bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar. In totaal is er plek voor 480 deelnemers. Zij krijgen twee Lego-opdrachten waarmee ze hun ontwerptalent en bouwvaardigheid moeten laten zien.

Meedoen kost 1 euro per tafel voor vier kinderen. Alle creaties worden beoordeeld door een jury bestaand uit Jos van Uum, Martijn Brinkman en Lola Nouwens: twee finalisten en een winnares van het bekende tv-programma Lego Masters. "De winnaars krijgen een leuke prijs en zullen het hele jaar met hun teamnaam naast de wisseltrofee op het park komen te staan", vertelt een woordvoerder.



BrickBeurs

Bezoekers kunnen in het wedstrijdweekend ook een bezoek brengen aan de zogenoemde BrickBeurs, met kleinschalige Lego-activiteiten. "Het is geweldig speelgoed en iedereen verdient de kans om hiervan te kunnen genieten", vult de voorlichter aan.