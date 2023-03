Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland toont vorderingen in nieuw familiegebied Speed Zone Off Road

Walibi Holland opent over precies een maand het nieuwe familiegebied Speed Zone Off Road, met een handjevol attracties voor gezinnen met kinderen. Vandaag kregen enkele journalisten en fans een voorproefje. Zij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats, waar een hoop elementen al op hun plek staan.



Blikvanger is de bescheiden familieachtbaan Eat My Dust, een 12 meter hoge junior coaster van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Bezoekers nemen plaats in karretjes vormgegeven als geel met rode quads. Vervolgens maken ze twee rondjes. De topsnelheid bedraagt 40 kilometer per uur. Het stationsgebouw moet een autogarage voorstellen.

Het baanverloop van Eat My Dust kenmerkt zich door twee spiralen. In de eerste spiraal wordt later deze week de fietsmolen Wind Seekers geplaatst, ook afkomstig van Zamperla. Passagiers kunnen hun gondel laten stijgen door te trappen. In de tweede spiraal is een zilverkleurig sculptuur van het Walibi-embleem neergezet. Even verderop staat een koperkleurig decorstuk in de vorm van de omlijning van de letter W uit het Walibi-logo.



Spelletjes

Cooldown is de naam van een waterspeelplaats met dansende fonteinen op muziek. Bij aangename temperaturen kunnen bezoekers door de fonteinen lopen. De waterattractie van de firma PlayFountain uit Soest bevat ook een interactief element: met behulp van de stralen kunnen spelletjes gespeeld worden. De fonteinen vormen dan bijvoorbeeld een doolhof, een kronkelende slang of een enorme muur van water.



Verder realiseert Walibi een terras met uitzicht op de fonteinen en het nieuwe klimrek Play Area, dat qua opzet vergelijkbaar is met een vorig jaar geopend speelgebied in themadeel Zero Zone Bij een nieuw horecapunt worden hapjes en drankjes verkocht. Pal daarnaast leidt een open Airstream-caravan naar een toiletblok.



Verplaatst

Speed Zone Off Road ligt tussen de mega coaster Goliath en de enterprise G-Force. De uitbreiding is gebouwd op de voormalige locatie van Walibi's kartbaan, die in 2018 sloot na een ongeluk. Een wandelpad dat voorheen langs de kartbaan liep, is enkele meters verplaatst richting de nieuwe attracties. In de buurt bevinden zich ook de restanten van de halloweenattractie The Final Hideout, geopend in 2021. Daar zijn momenteel geen plannen voor.