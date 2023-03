Bellewaerde Park

Bellewaerde Park geeft blik achter de schermen bij grootste investering ooit

2023 wordt een belangrijk jaar voor Bellewaerde Park. Het Belgische pret- en dierenpark presenteert zes nieuwigheden, waaronder enkele nieuwe attracties. Men investeert dit seizoen een recordbedrag van 17 miljoen euro. Vandaag kregen journalisten en fans een rondleiding langs de verschillende bouwplaatsen.



Op meerdere plekken in het attractiepark vinden werkzaamheden plaats. Zo wordt in India-zone - tegenover de luipaarden - gebouwd aan de nieuwe attractie Hampi: een nebulaz-molen. Ernaast komt speelgebied Hampi Playground te liggen, vormgegeven als een Indische tempel met een oppervlakte van 400 vierkante meter.

In het Canada-gedeelte - naast vrijevaltoren Screaming Eagle - verrijst de attractie Psssht Station: een rondtollende wagon. Verder worden meerdere dierenverblijven vernieuwd. De onderkomens van de leeuwen, tijgers, giraffen en zebra's krijgen een nieuwe opzet. "Hekwerk wordt vervangen door natuurlijke barrières zoals water", aldus Bellewaerde.



Wandelbruggen

"Daarnaast worden over de verblijven wandelbruggen geïnstalleerd en kan men binnengluren bij de dieren." Tot slot ondergaat zelfbedieningsrestaurant Carrousel Self-Service een enorme metamorfose. Voortaan gaat het etablissement door het leven als The King's Table. Bezoekers er dineren in middeleeuwse sferen.



Er is nog werk aan de winkel: over drieënhalve week moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Op zaterdag 1 april start het nieuwe seizoen van Bellewaerde Park. Volgend jaar steekt het park opnieuw de handen uit de mouwen. Dan opent onder andere een waterattractie van 26 meter hoog, ter vervanging van de verdwenen Keverbaan.