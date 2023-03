Dierenpark Hoenderdaell

Ontsnapte roofvogel na ruim een week terug in Noord-Hollandse dierentuin

Een ontsnapte roofvogel is na ruim een week terug in de Noord-Hollandse dierentuin Hoenderdaell. Het dierenpark in Anna Paulowna raakte eerder deze maand de zwarte wouw Herman kwijt. De havikachtige ging ervandoor tijdens een voedermoment.



Normaal gesproken is dat geen probleem, omdat een groot net de vogels tegenhoudt. Herman wist echter te ontkomen via een opening. Het dier verbleef vervolgens in het aangrenzende natuurgebied Kruiszwin. Verzorgers hielden hem in de gaten en probeerden hem te lokken met eten. Af en toe keerde de roofvogel even terug naar Hoenderdaell.

Afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, zagen medewerkers hun kans schoon. "Hij zat daar vlakbij zijn verblijf, waar de verzorgers hem hebben kunnen pakken", meldt het park op social media. Het verhaal kent een goede afloop. "Herman zit weer bij zijn twee soortgenoten en het gaat goed met hem."