Efteling

Efteling-theatershow Caro voor de vijfhonderdste keer opgevoerd

In de Efteling is theatervoorstelling Caro dinsdagavond voor de vijfhonderdste keer vertoond. Dat jubileum werd gevierd met gebakjes en ballonnen. Ook zette men de cast in het zonnetje. De show, die in september 2018 in première ging in het Efteling Theater, is onlangs verlengd tot en met eind december 2023.



"De feestelijke voorstelling was uitverkocht", meldt de Efteling in een persbericht. Caro gaat over "een carrousel vol herkenbare momenten uit het leven". In de voorstelling - met dans, muziek en acrobatiek - wordt nauwelijks gesproken, om de productie ook voor buitenlandse gasten interessant te maken. Vorig jaar kwam bijna 33 procent van het Caro-publiek uit het buitenland.

Tot nu toe zijn er ruim 300.000 kaartjes verkocht. Tickets voor Caro kosten vandaag de dag 26,50 euro per persoon, al zijn verblijfsgasten van de Efteling slechts 12,50 euro kwijt. De zeventig minuten durende show kan ook bezocht worden door mensen die niet naar het attractiepark gaan.