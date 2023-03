Attractiepark Toverland

Toverland deelt weer gratis kaartjes uit voor winterseizoen

Wie de komenden maanden een kaartje koopt voor Toverland, kan 's winters gratis terugkomen. Net als vorig jaar krijgen betalende bezoekers de kans om kosteloos naar winteropening Winter Feelings te gaan. De actie geldt voor iedereen die tussen vandaag en woensdag 31 mei een bezoek brengt aan het Noord-Limburgse attractiepark.



Zij moeten binnen twee weken na hun dagje uit een online kortingscode aanvragen via toverland.com. Dat werkt met behulp van de barcodes op hun entreetickets: een cijferreeks die begint met 038, 60 of 77. De code kan vervolgens tot en met dinsdag 31 oktober verzilverd worden in de online ticketshop.

Een winters dagje uit is dan volledig gratis op alle dagen buiten de kerstvakantie én op zondag 24 en zondag 31 december en maandag 1 januari. Op de overige dagen in de kerstvakantie geeft Toverland 50 procent korting op de reguliere entreeprijs. Het aantal beschikbare actietickets per dag is beperkt.



Abonnementhouders

De tweede editie van Winter Feelings vindt plaats op weekenddagen tussen zaterdag 25 november en zondag 14 januari, plus de kerstvakantie. Het hele park is geopend, mits de weersomstandigheden het toelaten. Verder wordt gezorgd voor extra winterse activiteiten. Abonnementhouders krijgen één gratis winterticket om weg te geven aan vrienden of familie.