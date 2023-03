Attractiepark DippieDoe

Attractiepark DippieDoe investeert in nieuwe minigolfbaan

Het Brabantse pretpark DippieDoe, gelegen in Best, opent in april een nieuwe minigolfbaan. Bezoekers kunnen zich uitleven op achttien holes in piratenthema. De banen zijn onder meer gedecoreerd met een kanon, een schedel en krokodillen. De activiteit is inbegrepen bij de entreeprijs.



Voor de investering werkt DippieDoe samen met ontwerpbureau Moos Studioos en decorbouwer HDB Urban Minigolf. Op een vrijgegeven tekening staan onder meer een grote boot, een schatkist, een kraaiennest met een inktvis en enkele ankers. DippieDoe maakt de naam en de exacte openingsdatum later bekend.

De toevoeging vervangt de bestaande minigolfbaan Piraten Golf, gelegen tussen de Zonneweide en schommelboot Slinger Sloep. Op zaterdag 1 april start het zomerseizoen van het attractiepark. Dan is niet alleen de binnenspeeltuin, maar ook het buitengebied - de zogeheten Buitenhaven - weer toegankelijk.