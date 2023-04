Puy du Fou España

Themapark Puy du Fou blijft uitbreiden in Spanje: nieuwe spektakelshow

De Spaanse vestiging van themapark Puy du Fou blijft stap voor stap groeien. Dit jaar kunnen bezoekers zich verheugen op de nieuwe openluchtvoorstelling El Misterio de Sorbaces. In de arena is plek voor drieduizend toeschouwers. Het verhaal gaat over een verboden bruiloft op een verborgen plek.



De 25 minuten durende spektakelshow bestaat uit zeventig acteurs en 25 paarden. Het park belooft "paardenstunts, verrassende choreografieën en duizelingwekkende speciale effecten". In totaal werd dit seizoen 17 miljoen euro geïnvesteerd in verbeteringen en vernieuwingen.

"Met deze voorstelling maken we ons historische fresco compleet", zegt directeur Erwan de la Villéon. "Maar we stoppen hier niet, we blijven elk jaar iets nieuws aanbieden, zodat mensen niet alleen uit alle hoeken van Spanje maar uit alle hoeken van de wereld naar ons komen." Men verwacht in 2023 voor het eerst meer dan één miljoen bezoekers te kunnen verwelkomen.



Frankrijk

Puy du Fou is al decennia een begrip in Frankrijk, als pretpark gespecialiseerd in spectaculaire shows. Enkele jaren geleden opende een tweede locatie bij de Spaanse stad Toledo, in de regio Castilië-La Mancha. "In vijf jaar tijd groeide Puy du Fou España uit tot een toonaangevende partij op nationaal niveau", valt te lezen in een persbericht.