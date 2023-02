Efteling

Nieuwe naam en ander thema voor Efteling-restaurant: ontwerpen onthuld

De Efteling onthult wat er precies gaat gebeuren met restaurant Panorama, de grote horecalocatie in parkdeel Reizenrijk. Het etablissement uit 1953 krijgt een nieuwe naam: Restaurant Kashba. In samenwerking met horecaonderneming Vermaat en ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision realiseert de Efteling een oosterse stijl, passend bij de Wereld van Sindbad.



Dat is het vorig jaar geopende themadeel met bootjesmolen Sirocco, waterspeeltuin Archipel en de bestaande achtbaan Vogel Rok. Vandaag presenteert de Efteling een reeks ontwerpen van de vernieuwde eetgelegenheid, die begin april opengaat na een verbouwing. Met Restaurant Kashba wordt voortgeborduurd op de verhalen van Sindbad de Zeeman uit de Sprookjes van 1001 Nacht.

Kashba is een naam voor een oosters vestigingswerk waar handel wordt gedreven. Het is de thuishaven van Sindbad, zegt hoofdontwerper Sander de Bruijn. "Als hij terugkomt van al zijn zeereizen, is dát de plek waar hij even bijkomt. Bij Sirocco maken we deel uit van de handelsdelegatie van Sindbad. Juist die handelsgoederen kunnen we straks nuttigen in Restaurant Kashba."











Bedrijvige markt

Om meer samenhang te creëren, worden aan het bestaande gebouw stijlelementen als kantelen en oosterse ornamenten toegevoegd. Met een kleurrijke nomadentent wil men het interieur en het exterieur met elkaar verbinden. Zo moet het complex aan gaan voelen als "een bedrijvige markt" en "een mystieke oase".



Na de grote metamorfose telt het vernieuwde restaurant meer dan zevenhonderd zitplaatsen. Vermaat exploiteert Kashba als een La Place-locatie, maar wel met enkele bijzondere toevoegingen. Bezoekers treffen er niet alleen de klassieke La Place-opties aan, maar ook enkele oosterse gerechten. Voorbeelden zijn oosterse linzensoep en couscoussalade.











Kiosk

De nomadentent verschijnt in het voormalige à-la-carte-gedeelte van Panorama. Daar kunnen restaurantgasten een bestelling plaatsen met een QR-code. Het eten en drinken wordt vervolgens naar de tafel gebracht vanuit een nieuwe kiosk aan de zijde van de Siervijver, die de naam Nomade draagt. Buiten kunnen voorbijgangers bij de kiosk zelf hapjes en drankjes bestellen.