Attractiepark Toverland

Foto's: trein van Toverland-achtbaan Booster Bike in het klein nagebouwd

Een pretparkfan uit het Limburgse Gronsveld heeft zelf een miniatuur gemaakt van Toverland-achtbaan Booster Bike. Marvin Hessels (23) gebruikte zijn 3D-printer voor het creëren van een schaalmodel van de trein van de motorbike coaster. Eerder presenteerde hij al modellen van twee treinen uit de Efteling: die van de Python en Joris en de Draak.



Booster Bike, geopend in 2004, is een motorbike coaster van fabrikant Vekoma. Bezoekers nemen plaats op een motor, waarna ze met 75 kilometer per uur vooruit worden gekatapulteerd. In Europa staan slechts twee achtbanen van dit type. De tweede is sinds 2005 te vinden in het Engelse Flamingo Land.

Hessels volgt de opleiding werktuigbouwkunde, in de hoop later aan de slag te kunnen voor een attractiepark of een achtbaanbouwer. Zijn Booster Bike-trein - inclusief de bijbehorende rail - bestaat uit 395 losse stukken, die in totaal 270 gram wegen. Elk karretje telt 42 individuele onderdelen. Het tekenen van het model in een computerprogramma nam zo'n 35 uur in beslag.



Tandenstokers

3D-printers werken vaak met behulp van filament: thermoplastic draad. Voor deze maquette was 89,4 meter filament nodig. De printer stond 72,5 uur aan. Daarna kon het verven, schuren en in elkaar lijmen van de motoren beginnen, waar nog eens dertig uur voor nodig was. "Vanwege het kleine formaat bleek het verven niet mogelijk met een kwast", legt de creatieve fan uit. Tandenstokers vormden de oplossing.