Europa-Park

Europa-Park waarschuwt fans: abonnementen raken binnenkort uitverkocht

Europa-Park probeert fans te overtuigen om zo snel mogelijk een abonnement aan te schaffen. Het Duitse attractiepark laat weten dat jaarkaarten binnenkort tijdelijk uitverkocht zullen zijn. Wie niet snel een abonnement bestelt, zal zeker tot juni moeten wachten. Dan komen er pas weer nieuwe seizoenskaarten in de verkoop.



"De vraag naar de ResortPass is zo groot dat het beschikbare voorraad binnen afzienbare tijd op zal zijn", laat Europa-Park weten via social media. "Aangezien het tot juni 2023 niet meer mogelijk zal zijn om een ResortPass te kopen, raden wij alle belangstellenden aan om hun pas zo snel mogelijk veilig te stellen."

Het pretpark geeft niet aan wat de achterliggende gedachte is achter de tijdelijke verkoopstop. Zijn er niet voldoende pasjes, raakt het park te vol of wil men op deze manier gewoon twijfelaars over de streep trekken? Wie aanvullende vragen heeft, komt bedrogen uit. "Op dit moment kunnen wij via telefoon of mail geen verdere informatie over dit onderwerp geven", aldus Europa-Park. "Wij vragen om jullie begrip."



230 dagen

Tijdens de coronacrisis verkocht Europa-Park bijna twee jaar lang geen abonnementen. In mei vorig jaar keerden de jaarkaarten terug in een nieuwe vorm. Er zijn sindsdien twee opties: de ResortPass Gold (420 euro) voor een heel jaar toegang of de ResortPass Silver (240 euro) voor ruim 230 dagen toegang.