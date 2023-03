Attractiepark Toverland

Toverland-camping dit jaar alleen geopend in juli en augustus

De camping van Toverland is dit jaar veel minder lang geopend dan voorheen. In 2022 konden bezoekers bijna vijf maanden gebruikmaken van het zogeheten Pop-Up Summer Camp: van half april tot begin september. Dit seizoen zal de camping bij het Limburgse attractiepark nog geen twee maanden toegankelijk zijn: van begin juli tot eind augustus.



Dat bevestigt een Toverland-voorlichtster aan Looopings. "We hebben er dit jaar voor gekozen om het Pop-Up Summer Camp alleen aan te bieden tijdens ons zomerseizoen Summer Feelings", legt ze uit. "Dan vinden we het aanbod in het park het best passen bij het pop-up-concept."

Blijven slapen kan van vrijdag 7 juli tot en met zondag 27 augustus. Op 7 juli vindt de Magic Member Night plaats, een jaarlijks avondevenement voor abonnementhouders. Een dag later start het zomerseizoen officieel. Het boeken van een plek zal vanaf medio april mogelijk zijn, zo geeft de woordvoerster aan.



Port Laguna

Tijdens Summer Feelings is Toverland geopend tot 21.00 uur. Vervolgens kunnen vakantiegasten tot 22.00 uur nog wat drinken in entreegebied Port Laguna. "Om daarna lekker naar de tenten te gaan." Het campingterrein bevindt zich naast houten achtbaan Troy, op een parkeerplaats.



Het Pop-Up Summer Camp werd in de zomer van 2020 geïntroduceerd als een manier om bezoekers een langer verblijf aan te kunnen bieden. Wegens succes keerde het concept in de zomers van 2021 en 2022 terug. Er kan gekozen worden voor een ingerichte tent of een standplaats voor een eigen tent, caravan of camper.



Vakantieresort

Het succes van de camping inspireerde Toverland om na te denken over een vast vakantieresort, met zowel tenten als vrijstaande hotelkamers. Volgens de laatste berichten moet dit vakantiepark openen in 2024. In het verleden sprak Toverland meermaals de wens uit om een groot themahotel neer te zetten, maar dat project staat nu in de ijskast.