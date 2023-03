Efteling

Efteling-componist laat horen: hoe is de muziek van de Wereld van Sindbad gemaakt?

Hoe werd de muziek van de Wereld van Sindbad in de Efteling ontwikkeld? In een bijzondere aflevering van Efteling-podcast Kleine Boodschap is huiscomponist René Merkelbach te gast. Hij vertelt alles over de totstandkoming van de muziek in het vorig jaar geopende themagebied. Als klap op de vuurpijl laat hij de verschillende lagen in de muziek één voor één horen.



Merkelbach verdiepte zich onder meer in oosterse toonladders om een authentiek geluid te kunnen creëren. In de podcast doorloopt hij het volledige compositieproces, van de eerste demo's tot de uiteindelijke uitvoeringen. Daarbij wordt gefocust op de track Storm Op Zee, de soundtrack van bootjesmolen Sirocco. Luisteraars horen aan de hand van fragmenten hoe het nummer laag voor laag is opgebouwd.

Opnames van echte instrumenten werden gecombineerd met geluiden uit de computer. De componist onthult welke tactiek hij gebruikte om te voorkomen dat het parkdeel gaat klinken als een kermis, met allerlei verschillende muziekstukken door elkaar. Ook vertelt Merkelbach over een muzikaal trucje dat hij toepaste om ervoor te zorgen dat een ritje sneller aanvoelt.



Zonsondergang

Overdag wordt een andere versie van de soundtrack gedraaid dan 's avonds. Oplettende bezoekers horen bij daglicht bijvoorbeeld geluidseffecten van vogels, terwijl na zonsondergang onder andere krekels klinken. De podcastaflevering duurt meer dan 75 minuten. Eerder gaf Merkelbach al een vergelijkbare presentatie over de muziek van theatervoorstelling Caro.