Disneyland Paris

Disneyland Paris verwelkomt The Mandalorian en Grogu

Wie de komende weken naar Disneyland Paris gaat, kan zomaar The Mandalorian tegen het lijf lopen. De hoofdrolspeler van de bekende Star Wars-serie op Disney+ is tijdelijk aanwezig in het Disneyland Park. Daar laat hij zich - samen met de immens populaire Grogu - zien in parkdeel Discoveryland.



Het eerste seizoen van The Mandalorian ging in november 2019 in première op Disney+. Tot nu toe was Din Djarin, zoals de premiejager eigenlijk heet, nooit in levenden lijve te ontmoeten in het Europese Disney-resort. Daar komt deze week verandering in, ter gelegenheid van de verschijning van het derde seizoen.

"The Mandalorian komt van een sterrenstelsel hier ver vandaan naar die van ons", laat Disneyland Paris weten. Hij draagt de baby Grogu bij zich in een tas. Het schattige personage wordt door veel fans Baby Yoda genoemd, vanwege de gelijkenissen met Star Wars-figuur Yoda.



14 maart

Din Djarin en Grogu zijn in Disneyland Paris tussen woensdag 1 maart en dinsdag 14 maart. In Discoveryland bevinden zich meerdere Star Wars-attracties: achtbaan Star Wars Hyperspace Mountain, simulator Star Tours: The Adventures Continue en meet-and-greet-locatie Starport: A Star Wars Encounter. Er is ook een Star Wars-souvenirwinkel met de naam Star Traders.