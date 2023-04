Puy du Fou

Nieuwe spektakelshow in Frans themapark Puy du Fou: bewegende vloer en 120 acteurs

Een nieuwe productie in het Franse themapark Puy du Fou speelt zich af in het belle-époque-tijdperk. Vlakbij het dorpje Le Bourg Berard verrees een theater waar de 27 minuten durende spektakelshow Le Mime et l'Etoile wordt opgevoerd. Toeschouwers worden meegenomen in de wereld van de filmkunst.



Ze beleven "de tijd waarin de eerste regisseurs echte ontdekkingsreizigers waren". Het decor is uitgevoerd als een zwart-wit-film, waarbij de hoofdrolspelers zijn uitgevoerd als personages in kleur. Bijzonder is dat gebruikgemaakt wordt van een bewegende vloer.

"De gevels van de huizen en winkelpanden van een typisch belle-époque-straatje passeren voor een geboeid publiek, terwijl de 120 personages zich verplaatsen op een beweegbare vloer die de illusie van een tracking shot van bijna 2 kilometer versterkt", luit de beschrijving.



Oprechte liefde

Het verhaal speelt zich af in 1914, waar een bijzondere filmopname wordt voorbereid door regisseur Gérard Bideau. Hij is ervan overtuigd dat oprechte liefde ervoor kan zorgen dat zwart-wit-cinema kleur en geluid kan krijgen. Mimespeler Mimoza probeert indruk te maken op de rijzende ster Garance, maar het filmen moet plotseling onderbroken worden door een dramatische wending.