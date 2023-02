Movie Park Germany

Movie Park Germany deelt details over nieuwe stuntshow Operation Red Carpet

De nieuwe stuntshow in Movie Park Germany gaat Operation Red Carpet heten. Dat heeft het Duitse pretpark zojuist bekendgemaakt. Tegelijkertijd werd het bijbehorende logo onthuld. Het achterliggende verhaal gaat over een glamoureuze prijsuitreiking in Hollywood. Men belooft "rijkelijk ontworpen, authentieke Amerikaanse decors".



Afgelopen najaar begon Movie Park met het slopen van het decor van de voorstelling Crazy Cops New York in showarena Studio 6. Daar wordt nu gewerkt aan een nieuwe opzet, geïnspireerd op bijvoorbeeld het Hollywood Pacific Theatre en de Walk of Fame in Los Angeles. Directeur Thorsten Backhaus wil naar eigen zeggen "Hollywood in Duitsland in zijn oude glorie terug te brengen", verwijzend naar de slogan 'Hollywood in Germany'.

Toeschouwers zijn vanaf juni getuige van de voorbereidingen voor een grote awardshow, waarbij de acteurs kans maken op de zogeheten Golden S.A.M. "Tegelijkertijd verandert de rode loper van de Movie Park Studios in een racebaan." Leden van het Italiaanse stuntteam Folco kruipen in de huid van presentatoren, FBI-agenten, criminelen en actiehelden.



Achtervolging

Het verhaal gaat over filmsterren Angelina Croft en James McDean. Ze zouden in het zonnetje gezet worden, maar een criminele bende gaat er met hun felbegeerde trofeeën en het prijzengeld vandoor. Vervolgens zetten niet alleen de politie en de FBI de achtervolging in: Croft en McDean moeten hun ervaringen uit actiefilms inzetten om het spektakel tot een goed einde te brengen.



S.A.M. is de naam van de pratende filmklapper die sinds 2021 al de hoofdrol speelt in de overdekte achtbaan Movie Park Studio Tour. Operation Red Carpet bevat volgens Movie Park meer dan 25 speciale effecten. Verder wordt een nieuwe led-wand geïnstalleerd om de verhaallijn uit te kunnen beelden. "De show wordt een multimediale ervaring die verder gaat dan de eigenlijke stuntvoorstelling", zegt een vertegenwoordiger van leverancier IMAmotion.