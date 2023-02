Attractiepark Toverland

Toverland geeft rondleidingen achter de schermen als Fenix gesloten is

Bezoekers van Toverland moeten er rekening mee houden dat wing coaster Fenix de komende weken meermaals buiten gebruik zal zijn. In verband met bouwwerkzaamheden in themagebied Avalon kan de 40 meter hoge achtbaan op bepaalde dagen niet draaien. Het Limburgse attractiepark zorgt op die momenten wel voor een alternatief.



Wanneer Fenix gesloten is vanwege het bouwproject, krijgen bezoekers de kans om een rondleiding achter de schermen te volgen. Tijdens de zogenoemde Behind The Fence Tour kunnen deelnemers onder de baan wandelen, waar normaal gesproken alleen medewerkers mogen komen. Daarbij mogen ze "unieke foto's maken", meldt Toverland.

"Vanuit dit perspectief zie je de baan en het hele gebied normaal nooit." Een personeelslid beantwoordt eventuele vragen. Verder worden achtbaanonderdelen van dichtbij getoond. De gratis tour vindt in ieder geval plaats op de woensdagen 1, 8, 15 en 22 maart én op zaterdag 11 maart, tussen 12.00 en 16.00 uur. Vooraf reserveren is niet nodig.



Vliegtuigmolen

Fenix moet af en toe dicht omdat in de grote spiraal van de wing coaster gebouwd wordt aan de 27 meter hoge vliegtuigmolen Pixarus. Die nieuwe attractie gaat later dit jaar open, samen met meerdere andere toevoegingen. Wie wil weten of de achtbaan open zal zijn, kan op toverland.com de online openingskalender bekijken.