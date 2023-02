Disneyland Paris

Video: Teigetje gaat ervandoor met ballonnen in Disneyland Paris

Een medewerkster van Disneyland Paris is onlangs bestolen door Teigetje. In een komische video is te zien hoe de brutale tijger, bekend van de verhalen van Winnie the Pooh, een tros met Minnie Mouse-ballonnen uit de handen van een personeelslid grist. Daar holt hij vervolgens mee weg, terwijl ezel Iejoor toekijkt.



Het voorval vond plaats op Town Square, het entreeplein achter treinstation Main Street Station. Teigetje rende het hele plein over met de werkneemster achter zich aan. Uiteindelijk liet hij haar naar de ballonnen grijpen. De vrouw kon wel lachen om de actie, net als omstanders die het zagen gebeuren.

Veel bezoekers pakten hun telefoon erbij om het lollige tafereel te filmen. Angelique Sendt was één van hen. "Dit is waarom ik van Disney hou", schreef ze bij de beelden op TikTok. Overigens liet Teigetje zich na afloop ook van zijn vriendelijke kant zien, toen hij enkele aanwezige personeelsleden een knuffel kwam geven.