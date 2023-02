Holiday Park

Foto's: gigantische animatronic uit Duits pretpark gaat naar museum

Een enorme draak uit een gesloten attractie gaat niet verloren. In oktober maakte het Duitse pretpark Holiday Park bekend dat de klassieke darkride Burg Falkenstein een Smurfen-thema krijgt. Alle oude decors worden afgebroken. Eén van de opvallendste elementen - een immense animatronic van een drakenkop - is overgenomen door een museum in de buurt.



Het Historisches Museum der Pfalz Speyer, gelegen op ongeveer een kwartier rijden van Holiday Park, werkt aan een expositie met een drakenthema. Daar wordt de draak onderdeel van. Omdat de beheerders van het museum niet in staat waren om het gevaarte zelf te vervoeren, werd hulporganisatie Technisches Hilfswerk (THW) ingeschakeld.

Dertien hulpverleners zijn zaterdagochtend begonnen met het ontmantelen van de draak. Eerst werden de armen en oren gedemonteerd. Daarna kwam het lastigste gedeelte: de zware drakenkop moest gescheiden worden van de romp, zodat de kop naar buiten getransporteerd kon worden. Uiteindelijk is ook de romp, die aan de grond was gelast, losgemaakt en naar buiten gebracht.



Reddingsoperatie

THW spreekt zelf over "een ongebruikelijke maar erg leuke opdracht". "Hoe vaak krijg je de kans om met een draak te vechten? We moesten zware materialen afbreken en verplaatsen in een kleine ruimte, in het donker. Dat komt heel dicht in de buurt van wat een reddingsgroep zou doen bij een echte reddingsoperatie."



De onderdelen worden opgeslagen in een magazijn van het museum, totdat ze nodig zijn voor de tentoonstelling. Burg Falkenstein opende in 1987. Dit jaar neemt Holiday Park de tijd voor het implementeren van het Smurfen-thema, zodat de attractie in 2024 heropend kan worden onder een andere naam. Andere decorstukken van de nostalgische darkride zijn geveild aan fans.