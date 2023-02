Efteling: Danse Macabre

Foto's: toiletgebouw bij nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre krijgt vorm

Het toiletgebouw bij de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre begint al ergens op te lijken. Tegenover wildwaterbaan Piraña wordt hard gewerkt aan een bouwwerk met onder andere toiletruimtes. De eerste decoratieve elementen zijn al te herkennen. Danse Macabre opent pas in 2024, maar dit bijgebouw moet dit jaar al af zijn.



De Efteling mikt op een opening rond het begin van de zomer. Tijdelijke toiletten in de buurt kunnen dan afgebroken worden. Het nieuwe gebouw krijgt nog een andere functie. In de vergunningsaanvraag werd initieel gesproken over een souvenirwinkel, maar die informatie is inmiddels achterhaald. Er zal in plaats daarvan sprake zijn van een horecapunt.

Precieze details ontbreken nog. De Efteling komt zelf snel met meer informatie naar buiten over de toevoeging. Ook even verderop, op de bouwplaats van Danse Macabre zelf, gebeurt het één en ander. Daar zijn deze maand de eerste verticale onderdelen verschenen. De komende maanden zal hier het attractiegebouw verrijzen.



De Witte Walvis

Beide toevoegingen horen bij het nieuwe griezelgebied Huyverwoud. Eerder waren hier het Spookslot en horecalocatie Het Seylend Fregat te vinden. Overigens zullen oplettende Efteling-fans in het nieuwe bijgebouw een bekend element herkennen. In één van de muren is een oud luikje verwerkt dat afkomstig is van Spookslot-uitgiftepunt De Witte Walvis.