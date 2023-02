Disneyland Paris

Weer een staking in Disneyland Paris: show geschrapt

Entertainers van Disneyland Paris hebben het werk zondagochtend opnieuw neergelegd. Zaterdag vond al een spontane staking plaats door acteurs van de muzikale parade en dansshow Dream and Shine Brighter. Daarom ontbraken de Disney-figuren in de eerste voorstelling van de dag. Het dansgedeelte werd noodgedwongen geschrapt.



Zondag was het opnieuw raak. Bezoekers die om 11.00 uur klaarstonden om de vrolijke act te bekijken, kwamen van een koude kermis thuis. Dit keer verschenen er helemaal geen wagens of artiesten. Vanwege de staking werd besloten om de volledige eerste voorstelling te annuleren.

De rest van de geplande shows van Dream and Shine Brighter vinden zondag wel gewoon plaats, inclusief alle Disney-personages. De aanhoudende interne onvrede hangt samen met onderlinge salarisverschillen bij de artiesten. Disneyland communiceert zelf niet over de kwestie met de buitenwereld. Woordvoerders negeren verzoeken om commentaar.