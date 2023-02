Disneyland Paris

Reclameposter voor restaurant Disneyland Paris aangepast na kritiek

Een poster voor een restaurant in Disneyland Paris is voorzien van een nieuwe tekst. Bij de opening van The Royal Pub in uitgaansgebied Disney Village viel op een reclamebord de aanprijzing "the best of British food" te lezen. Online kwam daar commentaar op, met name van Britse en Ierse Disney-fans.



Zij lieten via social media weten dat de menukaart van The Royal Pub absoluut niet typisch Brits is: veel gerechten zijn afkomstig uit andere landen. Nu is er een nieuwe, minder riskante slogan: de gerechten in het restaurant worden voortaan aangeduid met de beschrijving "the finest pub food".

"Het menu beledigde een heel land", schrijft fansite DLP Report. De aanpassing wordt goed ontvangen, al zijn Disney-fans nog steeds niet te spreken over het assortiment en de tarieven. Zo durven de uitbaters 27 euro te vragen voor macaroni met kaas en een appeltaartje.



Croissantje van de Lidl

"De prijzen vormen het probleem, niet de bewoordingen", sneert Jack Grey bijvoorbeeld op Twitter. "Dit is net zo Brits als een croissantje van de Lidl", meldt Bexi Beans. "Laten we het erover eens zijn dat Disneyland Paris dit verpest heeft door te denken dat men onze cultuur kent, dit is een klap in het gezicht", zegt iemand met de nickname Jay Shiba. "Het is helemaal geen pub", klaagt een ander.



The Royal Pub, geƫxploiteerd door horecabedrijf Groupe Bertrand, is te vinden op de oude plek van de Duitse kroeg King Ludwig's Castle. Tegelijk met het wijzigen van de slogan zijn de openingstijden aangepast: de locatie opent niet meer dagelijks om 11.00 uur, maar om 11.30 uur.