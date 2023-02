Kermis

Bout valt uit piratenschip op de kermis: gemeente eist sluiting

Op een kermis in het noordoosten van Frankrijk heeft zich een merkwaardig ongeluk voorgedaan. Een 15-jarig meisje raakte gewond nadat er een bout uit een piratenschip viel, melden regionale media. Vervolgens is de kermisattractie, die Black Pearl heet, gesloten op last van de gemeente.



Het incident vond woensdag 15 februari plaats op de carnavalskermis in de stad Metz. De vallende bout was afkomstig uit een stalen kooi. Black Pearl is geen normaal piratenschip: bezoekers kunnen zelf kiezen tussen zitplaatsen op bankjes en staanplaats in een kooi. De twee kooien bevinden zich aan de uiteinden van de boot.

Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden. Bij een eerste visuele inspectie werden geen onregelmatigheden aangetroffen. Daarna volgde ook een fysieke controle. Inmiddels draait de attractie weer. De kermis in Metz duurt nog tot half maart.