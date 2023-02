PortAventura World

PortAventura World wil dit jaar groeien naar 5,3 miljoen bezoekers

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World hoopt dit jaar uit te komen op 5,3 miljoen bezoekers. Dat heeft algemeen directeur David García bekendgemaakt. In 2022 verwelkomde de trekpleister nog 5,1 miljoen bezoekers. García denkt de groei te kunnen verwezenlijken dankzij het verlengen van het seizoen en het openen van een nieuwe attractie.



Normaal gesproken openen de poorten van PortAventura pas rond Pasen. Dit jaar zijn bezoekers al in februari welkom, voor een speciaal carnavalsevenement. In juni gaat een nieuwe overdekte achtbaan open die in het teken staat van Sony-speelfilm Uncharted. Ook dat moet meer mensen op de been brengen.

Met 5,3 miljoen bezoekers zou PortAventura een plekje kunnen veroveren in de top drie van best bezochte attractieparken in Europa, na Disneyland Paris en Europa-Park. De Efteling verwelkomde 5,35 miljoen bezoekers in recordjaar 2018. In 2019, het laatste jaar vóór de coronacrisis, waren dat er nog 5,26 miljoen. Het bezoekersaantal van 2022 is nog niet bekend.



Disney

Voor PortAventura-baas García is het verlengen van het seizoen een opmaat naar een jaarrondopenstelling. "Als Disney het doet, waarom zouden wij het dan niet kunnen?", liet hij deze maand weten bij de seizoensstart. Als verbeterpunt noemt de directeur de extreme wachttijden op piekdagen. Daarom ontwikkelt men achter de schermen experimenten met virtuele wachtrijen.



PortAventura World bestaat uit drie verschillende parken: het vlaggenschip PortAventura Park, het kleinschalige Ferrari Land en het waterpark Caribe Aquatic Park. Verder zijn er zes themahotels. Ook exploiteert PortAventura sinds kort twee losstaande hotels in de omgeving.