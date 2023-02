Parque de Atracciones de Madrid

Seizoensstart van Spaans pretpark valt in het water door stroomstoring

De seizoensstart van het Spaanse attractiepark Parque de Atracciones de Madrid is vrijdag uitgelopen op een deceptie. Vrijdag 24 februari had een feestelijke dag moeten worden voor het pretpark: bezoekers waren voor het eerst weer welkom na een winterstop. Een stroomstoring gooide echter roet in het eten.



Het park zou open zijn van 12.00 tot 20.00 uur, maar om 13.00 uur viel overal de elektriciteit uit. Attracties moesten ontruimd worden. Omdat niet duidelijk was wanneer het problemen verholpen kon worden, besloot het management om het hele park te evacueren en iedereen naar buiten te sturen.

Volgens regionale media waren op dat moment ongeveer 2500 bezoekers aanwezig. Zij kregen te horen dat ze later dit jaar nog een keer kosteloos terug mogen komen, tot en met 31 december. "Om technische redenen blijft Parque de Atracciones de Madrid vandaag gesloten", luidde de boodschap op social media.



Parkengroep

Enkele uren na het optreden van de storing keerde de stroom terug. Toch koos men ervoor om de poorten de rest van de dag dicht te houden. Vandaag is het park weer geopend voor publiek. Parque de Atracciones de Madrid hoort bij de internationale parkengroep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany.