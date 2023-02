Disneyland Paris

Parade zonder Disney-figuren in Disneyland Paris: mascottes staken

Bezoekers van Disneyland Paris hebben vanochtend kunnen kijken naar een parade zonder Disney-figuren. In verband met een staking werd de muzikale dansact Dream and Shine Brighter opgevoerd met alleen dansers. Disney-personages als Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Pluto en Donald Duck waren nergens te bekennen.



Ook de figuren uit Aladdin, Tangled, Alice in Wonderland, Toy Story, Peter Pan, Zootopia, The Princess and the Frog, Inside Out en Coco ontbraken. De acteurs legden het werk onverwachts neer vanwege onvrede over salarisverschillen. Dat melden ingewijden aan Looopings.

Dream and Shine Brighter bestond vandaag om 11.00 uur daarom alleen uit enkele wagens met dansers erop. Na een rondje gereden te hebben in parkdeel Main Street verdwenen ze weer van het toneel. Het showgedeelte op het plein voor het kasteel werd volledig geschrapt.



Tekort

De stakende Disney-acteurs wilden een signaal afgeven. Ze ontdekten dat één personage uit de show - prinses Tiana uit The Princess and the Frog - meer betaald krijgt dan de rest van de groep. In verband met een tekort werden eerder Tiana-actrices uit andere Disney-producties overgeplaatst naar Dream and Shine Brighter.



Zij hebben een contract als danser in plaats van als reguliere artiest, waardoor ze een hogere vergoeding ontvangen. De andere acteurs zijn het daar niet mee eens. Om een verandering af te dwingen, werd gekozen voor een spontane staking. Bij de tweede voorstelling om 12.25 uur waren waren wel weer Disney-figuren aanwezig.



Reactie

Looopings heeft woordvoerders van Disneyland Paris om een reactie gevraagd, maar tot nu toe kwam er geen antwoord. Dream and Shine Brighter ging in maart vorig jaar in première ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Disney-resort. De feestelijke show is inmiddels verlengd tot eind september 2023.