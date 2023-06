Efteling: Danse Macabre

Efteling-directeur Koen Sanders over nieuwe attractie Danse Macabre: 'Echt van een ander niveau'

Efteling-directeur Koen Sanders schept hoge verwachtingen voor de nieuwe attractie Danse Macabre. In een aflevering van de Looopings Podcast vertelt hij uitgebreid over de totaalbeleving die men wil neerzetten. De ervaring wordt heel anders dan we van de Efteling gewend zijn, aldus het directielid. "Het is echt van een ander niveau."

Sanders is verantwoordelijk voor de facetten product, markt en imago. Naast de afdelingen marketing, sales en communicatie houdt hij zich onder andere bezig met de afdeling ontwerp. Dat maakt hem binnen de directie creatief eindverantwoordelijk voor het in stand houden van het Efteling-gevoel.

In de Looopings Podcast vertelt de directeur hoe ideeën voor nieuwe attracties ontstaan, wat voor soort attracties de Efteling nu nodig heeft en hoeveel hij zich inhoudelijk bemoeit met dergelijke projecten. Ook geeft hij naar eigen inzicht antwoord op de eeuwige vraag: wat maakt iets typisch Eftelings?



Nieuwe werkwijze

De Efteling denkt tegenwoordig in volledige themagebieden: bij het ontwikkelen van een nieuwe attractie worden tegelijkertijd plannen gemaakt voor horeca, souvenirverkoop, entertainment en de buitenruimte. Een nieuwe werkwijze, want voorheen werden dat soort zaken er na afloop bij bedacht als er nog budget over was. "Overal ga je echt op een andere manier beleving ondergaan dan dat we met elkaar tot nu toe gewend zijn", zegt Sanders over Danse Macabre.



De directeur verwacht dat de Efteling hiermee de concurrentie voorbijstreeft. "Ik denk dat de manier waarop wij het nu aan het doen zijn, in alle arrogantie, ook wel weer nieuw is voor de themaparkindustrie. Zeker in Europa." Hij roemt de "compromisloosheid": er zal niet bezuinigd worden op zaken die essentieel zijn voor de beleving. Om die reden wordt dit keer bijvoorbeeld ook ontzettend veel geld gestoken in thematoiletten.