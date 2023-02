Efteling

Vuureffecten Efteling af en toe weer aan ondanks energiecrisis

De fakkels en gaslampen in de Efteling staan de laatste tijd weer regelmatig aan. In oktober maakte het attractiepark bekend dat dergelijke effecten grotendeels uitgeschakeld zouden worden vanwege de energiecrisis. Tegenwoordig worden de fakkels en vuurschalen bij Fata Morgana en de gaslampen op het Anton Pieckplein vaak gewoon aangezet.



De visie van de Efteling omtrent de kwestie is echter niet gewijzigd, meldt een woordvoerder aan Looopings. "Het idee is dat de fakkels, vuurschalen en gaslampen uit staan in het kader van duurzaamheid. We willen hier nog steeds bewuster mee omgaan."

Dat de effecten vandaag de dag weer werken, lijkt het gevolg te zijn van een interne miscommunicatie over dat beleid. "We gaan hiermee aan de slag." Achter de schermen is de Efteling ook bezig met het onderwerp. "Er loopt een project om te kijken naar een alternatief." Daar kan de voorlichter op dit moment nog geen details over geven.