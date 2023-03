Hof van Saksen

Failliete fabrikant zou nog een waterglijbaan leveren aan Drents vakantiepark

Het faillissement van waterglijbaanbouwer Van Egdom Recreatietechniek heeft ook gevolgen voor bestaande klanten. Vakantiepark Hof van Saksen in Drenthe, onderdeel van Landal GreenParks, bestelde in het verleden al meerdere grote glijbanen bij Van Egdom. Eigenlijk zou de firma binnenkort opnieuw een waterattractie leveren.



Dat bevestigt een woordvoerster van Hof van Saksen aan Looopings. Van Egdom was in 2017 al verantwoordelijk voor de komst van de reusachtige trechter Bombo, bandenglijbaan Intenso en de steile speedslide Presto. In 2019 opende Saltato, bestaand uit vier trechters. Daar had dus nog minimaal één Van Egdom-baan aan toegevoegd moeten worden.

"Het faillissement is in de eerste plaats natuurlijk hartstikke verdrietig voor de betrokkenen", laat de voorlichtster weten. Hof van Saksen zocht na de bekendmaking van het nieuws over Van Egdom contact met concurrent iPlay Water Attractions uit de gemeente Wijk bij Duurstede.



Onderhoud

"Dat bedrijf heeft de bestaande glijbanen van Hof van Saksen onder zijn hoede genomen, bijvoorbeeld voor onderhoud." Tegelijkertijd bekijkt men de mogelijkheden om de geplande expansie alsnog te realiseren met iPlay. "Het klopt dat er een uitbreiding op stapel stond. We zijn nu in gesprek met iPlay over deze plannen."



Wanneer de toevoeging gerealiseerd kan worden, staat nog niet vast. "Daar wordt nog over nagedacht, maar de wens is er nog steeds." De woordvoerster verwacht later dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over het project.



Productcatalogus

Na het faillissement van Van Egdom werd in eerste instantie aangestuurd op een doorstart. Dat mislukte. De productcatalogus is inmiddels overgenomen door de Duitse concurrent Wiegand. Meerdere medewerkers van de failliete fabrikant stappen over naar Avasto Recreatietechniek, gevestigd in Oudewater.