Efteling

Heel veel Efteling-bezoekers doen stiekeme dingen in Droomvlucht, beweert podcastmaker

Heel veel Efteling-bezoekers houden zich bezig met stiekeme en pikante praktijken in Droomvlucht. Dat beweert althans de maker van een populaire Nederlandse podcast. In een aflevering van de podcast Weer Een Dag bespreken columnisten en presentatoren Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen het nieuws over de aangepaste elfjes in de attractie. Dat brengt de heren al snel op een heel ander onderwerp.



"Er schijnt in de karretjes van de Droomvlucht ook heel veel orale seks plaats te vinden", zegt Groenteman plotseling zonder blikken of blozen. "Dat is bekend." Podcastcollega Van Roosmalen vraagt zich af of dat te maken heeft met de actiefoto's die er gemaakt worden. "Misschien net vóór die foto's", luidt het antwoord. "Maar het is gewoon, ja... Daar zijn die karretjes goed voor geëquipeerd." Van Roosmalen: "Waarom ook niet?"

In de Efteling komen nu eenmaal veel jonge stelletjes, benadrukt Groenteman. Hij vindt het park "altijd iets voor volstrekt uitgewoonde gezinnen én voor jonge, verliefde stelletjes". "En dan dit soort dingen doen in de Droomvlucht", reageert Van Roosmalen droogjes, die het gekscherend "de normaalste zaak van de wereld" noemt.



Twee keer

"Natuurlijk, als jij dat wil, dan ga je naar die Droomvlucht en dan doe je dat. En dan is het ook daadwerkelijk een droomvlucht. Als het écht goed wordt uitgevoerd en je hebt 425 meter lang de tijd... Het kan wel eventueel twee keer, zou je kunnen zeggen." De bekende columnist ziet plotseling tal van mogelijkheden. "Ik denk nu in één keer heel veel aan seks, maar dat kan natuurlijk ook in dat Land van Laaf-karretje."



Groenteman: "Daar zal dat ook gebeuren. In die slakjes. Dan zit je wel meer in het zicht, zal ik maar zeggen." Van Roosmalen denkt echter dat zoiets ook wel "een bepaalde kick" kan geven. "Dat is waar, dat kan ook op een jong, verliefd stel juist aantrekkingskracht hebben", concludeert Groenteman. "Dat je echt door dat Land van Laaf wordt getroond en dan je liefde echt toont aan de mensen."



Piraña

Van Roosmalen begint vervolgens over jongeren die op zoek zijn naar een verzetje in de Efteling. "Ik kan me voorstellen dat je met een hele schoolklas op pad bent en tegen elkaar zegt: nou, gaan jullie pijpen? Wij gaan de Droomvlucht doen. De Droomvlucht? Wij doen de Piraña, dan maak je echt wat mee. En dat je dan ook op een gegeven moment bij het Land van Laaf uitkomt, dat kan ik me best voorstellen."



Hij heeft tot slot nog een tip voor Efteling-bezoekers die op zoek zijn naar een geschikte locatie voor fellatio: ontwijk de donkere achtbaan Vogel Rok. "Daar ben ik in geweest. Dat is een donkere hal. Daar stap je in en je ziet dus niks. Je wordt gewoon 15, 20 meter naar beneden geflikkerd." Groenteman: "Nee, dat is echt gevaarlijk, om daar orale seks in te hebben." Van Roosmalen: "Dan verslik je je. Dat gaat helemaal mis."



Volkskrant

Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman presenteren ook samen een tv-programma: Media Inside op NPO 3. Laatstgenoemde is de partner van schrijfster en Volkskrant-columniste Aaf Brandt Corstius, die bekendstaat als een groot Efteling-liefhebber. Ze besteedt in haar eigen columns regelmatig aandacht aan het Kaatsheuvelse attractiepark. De afgelopen jaren prees ze het bedrijf veelvuldig de hemel in naar aanleiding van allerlei plezierige uitstapjes. Wellicht komt daar Groentemans fascinatie vandaan.