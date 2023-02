Efteling

Efteling vervangt meerdere attracties in Monopoly-spel

Efteling Monopoly is vernieuwd. Het gezelschapsspel, verschenen in 2018, bevatte nog meerdere attracties die in de echte Efteling inmiddels zijn afgebroken. Daarom werd het tijd voor een update. Voor een nieuwe versie van het bordspel werden vier attracties vervangen.



Zo moest Polka Marina, gesloten in 2020, het veld ruimen. Op die plek staat nu speeltuin Nest. De kookpotten van Monsieur Cannibale zijn ook nergens meer te bekennen. Familieachtbaan Max & Moritz heeft het vakje overgenomen. Het veld van Vogel Rok vertegenwoordigt voortaan het volledige themagebied Wereld van Sindbad, dus inclusief de achtbaan, bootjesmolen Sirocco en waterspeelplaats Archipel.

Waar eerder het Spookslot te vinden was, komen spelers voortaan 4D-bioscoop Fabula tegen. In de Efteling is het Spookslot gesloopt om plaats te maken voor Danse Macabre. Die vervanger ontbreekt momenteel nog in Efteling Monopoly. Fabula opende in 2019 op de plek van PandaDroom.



Bobslee

In de oorspronkelijke editie kwam PandaDroom al niet voor. Dat geldt ook voor de Bob, die eveneens nooit onderdeel was van Efteling Monopoly. De bobslee ging in 2019 dicht vanwege ouderdomskwalen. Nu treffen bezoekers daar de dubbele powered coaster Max & Moritz aan.



"Ook in de Efteling staat de tijd niet stil", laat het park weten over de aanpassingen. De nieuwe versie van Efteling Monopoly is te herkennen aan de gewijzigde afbeelding van het speelbord op de onderzijde van de doos. Het spel wordt niet alleen verkocht in de Efteling-winkels, maar ook in speelgoedwinkels buiten het park. De adviesprijs bedraagt 55 euro.