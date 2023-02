PortAventura World

Video: nieuwe Uncharted-achtbaan in PortAventura staat helemaal overeind

De nieuwe Uncharted-rollercoaster in PortAventura World is volledig opgebouwd. Dat meldt het Spaanse pretparkresort in een videoverslag gemaakt op de bouwplaats. De reportage toont beelden van de achtbaan in een grote loods. Decoraties ontbreken nog. Tegelijkertijd wordt iets verteld over de speciale effecten in de attractie.



PortAventura werkt aan een combinatie van een darkride en een achtbaan. De beleving komt in het teken te staan van de Sony Pictures-speelfilm Uncharted uit 2022, die gebaseerd werd op de Uncharted-games. Voor de darkride-elementen is het Amerikaanse bedrijf Sally Dark Rides ingeschakeld. De multi dimension coaster zelf wordt geleverd door Intamin uit Liechtenstein.

PortAventura spreekt zelf over een dark coaster. Een ritje bestaat onder andere uit vijf lanceringen, een draaischijf en een doodlopend gedeelte. "We zoeken de balans tussen volledig donkere stukken en gedeeltes vol met speciale effecten", vertelt ontwikkelingsdirecteur Luis Valencia.



Juni

Ook in de wachtrij zal gebruik worden gemaakt van verschillende effecten. "Om de bezoekers voor te bereiden op hun ervaring", aldus Valencia. De Uncharted-attractie moet over zo'n vier maanden af zijn, in juni 2023. Het nieuwe PortAventura-seizoen startte vorige week, veel eerder dan gebruikelijk is.