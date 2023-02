Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen: likje verf voor koepel Red Bandits Adventure

Attractiepark Slagharen vernieuwt het exterieur van de darkride Red Bandits Adventure. De attractie uit 2000 ondergaat deze winter een grote metamorfose. Daaronder valt ook het opknappen van de buitenkant, blijkt uit een afbeelding die het Overijsselse pretpark vandaag naar buiten heeft gebracht.



Op de luchtfoto is te zien dat men bezig is om de grote koepel van de bootjesdarkride een likje verf te geven. "De Red Bandits zijn hard aan het werk om van de Red Bandits Adventure hun domein te maken", meldt Slagharen. Het dak, dat voorheen beige was, wordt oranje geverfd.

De onderhoudsbeurt was hard nodig: de koepel zat al jaren onder de donkere vlekken. Red Bandits Adventure is de nieuwe naam van Wild West Adventure. In samenwerking met ontwerpbedrijf Leisure Expert Group werd een andere verhaallijn bedacht, inclusief nieuwe scènes. Vorige maand kwamen de eerste concepten naar buiten.



Boevenbende

Red Bandits is de naam een fictieve boevenbende die ook al jaren onderdeel is van het entertainmentaanbod van het park. Wanneer de heropening van de attractie kan plaatsvinden, is nog niet bekend. Het nieuwe Slagharen-seizoen start op zaterdag 1 april.