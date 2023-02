Europa-Park

Foto's: Europa-Park deelt beelden van bouwplaats nieuwe achtbaan

Europa-Park is momenteel gesloten voor publiek, maar fans kunnen wel volgen hoe een gloednieuwe achtbaan wordt opgebouwd. Het Duitse attractiepark deelt bijzondere beelden van de constructie van een opzienbarende rollercoaster, gefabriceerd door huisleverancier Mack Rides.



De externe firma Ride Construction Service Worldwide is momenteel bezig met het installeren van alle steunpilaren en baandelen. Een groot deel van de 1385 meter lange baan staat al overeind, inclusief een doodlopend gedeelte op grote hoogte. De topsnelheid gaat 80 kilometer per uur bedragen. Het hoogste punt van de attractie bevindt zich op 32 meter.

De bouwplaats bevindt zich aan de rand van het park, naast het Griekse themadeel en een VR-beleving rond The Phantom of the Opera. Daar komt een nieuw themagebied te liggen dat in het teken staat van Kroatië. De bouwwerkzaamheden zijn uitgebreid in beeld gebracht voor een documentaireserie op Europa-Parks eigen streamingplatform Veejoy.



Voltron Coaster

Het pretpark in Zuid-Duitsland heeft de naam van de achtbaan officieel nog niet bekendgemaakt. Ongeveer een jaar geleden lekte de titel Voltron Coaster uit. Die naam werd onlangs per ongeluk ook gebruikt in een publicatie op Instagram door fabrikant Mack Rides, gelieerd aan Europa-Park. Het bericht verdween al snel weer.