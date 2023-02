Leveranciers

Deel van personeel failliete glijbaanbouwer kan elders terecht

Er is goed nieuws voor een deel van het personeel van Van Egdom Recreatietechniek, de bekende Nederlandse glijbaanbouwer die onlangs failliet werd verklaard. Meerdere werknemers gaan aan de slag bij een concurrent. De firma Avasto Recreatietechniek, gevestigd in Oudewater, verwelkomt een aantal oud-medewerkers van Van Egdom.



Dat meldt Avasto-salesmanager Jasper Grootveld aan Looopings. "Nog niet alle gesprekken zijn afgerond, maar ik verwacht maximaal zes mensen over te nemen", zegt hij. "Eigenlijk hebben we dan de volledige ontwikkelingsafdeling, met daarnaast ook monteurs." De personeelsleden die niet naar Avasto komen, vliegen volgens Grootveld veelal uit naar een andere branche.

Grootveld is zelf ook afkomstig van Van Egdom, waar hij salesmanager en operationeel directeur was. Hij stapte afgelopen jaar al over, maanden vóór het faillissement. Avasto houdt zich onder andere bezig met staalbouw en elektrotechniek. Voor de recreatiebranche levert het bedrijf bijvoorbeeld stoomcabines, bubbelbaden en golfslagmachines.



Effecten

Verder kan Avasto ingeschakeld worden voor het installeren van licht- en geluidseffecten bij waterattracties. Nu heeft men de ambitie om meer producten te lanceren, waaronder waterspeeltuinen. Dat proces moet in een stroomversnelling terechtkomen dankzij het inlijven van het "zeer kundige en ervaren" Van Egdom-personeel.



"Doordat we nu in één keer ons bestaande team van vakmensen verder uit kunnen bereiden op het gebied van engineering, werkvoorbereiding, fabricage, assemblage en montage, kunnen we een enorme stap zetten", zegt Grootveld. Hij spreekt over een "unieke kans". Eerder deze maand werd bekend dat de Duitse fabrikant Wiegand Waterrides de productcatalogus van Van Egdom overneemt.