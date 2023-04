Almere Jungle

Dierentuin Almere Jungle introduceert eigen mascotte: gekko A-Jay

Dierenpark Almere Jungle heeft een nieuw gezicht. De kleinschalige dierentuin in Flevoland schakelde entertainmentbedrijf Van 't Ende Producties in voor het ontwikkelen van een eigen mascotte. Dat werd A-Jay, een vrolijke blauwe gekko met oranje stippen.



Bezoekers kunnen het dier vanaf nu in levenden lijve ontmoeten. "De gedachte erachter is dat Almere Jungle een uniek gezicht krijgt voor meet-and-greets en showproducties voor het hele gezin", vertelt manager Mike van Mourik aan Looopings.

A-Jay behoort tot de Aziatische hagedissensoort tokeh. De naam is een verbastering van A.J., de afkorting van Almere Jungle. Volgens het verhaal werd de gekko ooit gevonden bij het afval. Bij de dierenopvang van Almere Jungle groeide A-Jay uit tot "een echte avonturier".



Kompas

"Het kompas dat de mascotte draagt, wijst altijd de weg naar dieren in nood", vult Van Mourik aan. "Zo kunnen er dus nog meer dieren gered worden." Almere Jungle zet zich al jaren in voor het opvangen van exotische dieren. Het personeel bestaat grotendeels uit mensen met verstandelijke, psychische en lichamelijke beperkingen, die bij de dierentuin aan de slag kunnen als dagbesteding.