Disneyland Paris

Disneyland Paris verkoopt attribuut uit verdwenen Buffalo Bill's Wild West Show

Fans van Buffalo Bill's Wild West Show in Disneyland Paris kunnen een levensgrote herinnering aan de verdwenen voorstelling mee naar huis nemen. In een souvenirwinkel in Disney Village wordt nu een origineel doelwit uit de stuntshow aangeboden.



Het authentieke decorstuk, dat gepresenteerd wordt als onderdeel van de collectie "Disneyland Paris-historie", kost 150 euro. Er is wel een voorwaarde aan verbonden, valt te lezen op een kaartje bij het mikpunt: wie het product heeft aangeschaft, mag het niet meer retourneren.

Buffalo Bill's Wild West Show ging in 1992 in première, het openingsjaar van het Disney-resort. In 2009 werden bekende Disney-figuren aan de westernvoorstelling toegevoegd. Half maart 2020 was de show voor het laatst te zien.



Entree

De beroemde productie werd daarna noodgedwongen stopgezet vanwege de coronamaatregelen. Na het opheffen van de coronaregels keerde Buffalo Bill niet terug. Sindsdien staat de locatie leeg. In het voorjaar van 2021 werd de entree ontmanteld.